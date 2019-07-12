На Урале возбудили уголовное дело из-за схода 16 вагонов с рельс

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-12T12:41:46+03:00

В результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта ЕВРАЗ причинен ущерб в размере свыше 16 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральский следственный комитет управления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по факту схода с рельс 16 вагонов на СвЖД. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Напомним, что инцидент произошел 31 мая этого года. На перегоне станций Смычка – Заводская с рельс сошли 16 вагонов, заполненные окатышами. В результате этого пострадали 205 метров железнодорожного пути.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/719826" frameborder="0"></iframe> На Урале с рельс сошли 16 товарных вагонов.Видео: СУ СКР по Свердловской области! другой источник

- В результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта ЕВРАЗ причинен ущерб в размере свыше 16 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе следственного комитета по транспорту.

На данный момент следователи допрашивают членов локомотивной бригады и других работников железной дороги.

- В ближайшее время планируется назначить судебно-техническую экспертизу. Кроме того, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавляют в ведомстве. – Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU