2019-07-12T12:21:38+03:00
Авто

В Екатеринбурге на ночь закроют одну полосу моста по улице Комсомольской

Ранее недалеко от этого участка начался ремонт Малышевского моста, что привело к пробкам
Маргарита МАХОНИНА
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Работы будут вестись до 30 августаРаботы будут вестись до 30 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается сезон дорожных работ. На этот раз в ночь с 14 по 15 июля перекроют часть моста на улице Комсомольской, который находится недалеко от концерна «Калина».

– Ограничения введут в ночь с 14 по 15 июля. Зароют только половину моста, - подчеркнула пресс-секретарь администрации города Виктория Мкртчян. – То есть для движения останутся две полосы.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Ограничения связаны с ремонтом путепровода. Работы будут вестись до 30 августа.

Также на днях начались работы на Малышевском мосту: спустя две недели после перекрытия левой полосы, закрыли правую. Эти ограничения будут действовать вплоть до сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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