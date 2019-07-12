В Екатеринбурге на ночь закроют одну полосу моста по улице Комсомольской

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-12T12:21:38+03:00

Ранее недалеко от этого участка начался ремонт Малышевского моста, что привело к пробкам

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге продолжается сезон дорожных работ. На этот раз в ночь с 14 по 15 июля перекроют часть моста на улице Комсомольской, который находится недалеко от концерна «Калина».

– Ограничения введут в ночь с 14 по 15 июля. Зароют только половину моста, - подчеркнула пресс-секретарь администрации города Виктория Мкртчян. – То есть для движения останутся две полосы.

Фото: Яндекс.Карты

Ограничения связаны с ремонтом путепровода. Работы будут вестись до 30 августа.

Также на днях начались работы на Малышевском мосту: спустя две недели после перекрытия левой полосы, закрыли правую. Эти ограничения будут действовать вплоть до сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU