1800 км в пути: в Екатеринбург приехали ретро-автомобили

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-12T11:35:32+03:00

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В пятницу утром, 12 июля, в Екатеринбург приехали три автовоза с ретро-автомобилями. Все они – участники ретро-ралли «Кубок Урала», который является официальным этапом Кубка РФ, и проводится в Свердловской области впервые.

- Все эти автомобили – гонщиков из Москвы, Тулы, Подольска и других городов. Самый солидный возраст из доставленных машин имеет кабриолет Riley Sprite 1936 года выпуска, - рассказали в пресс-службе Музея военной и автомобильной техники УГМК.

Ретро-ралли стартует от Музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме и финиширует в Екатеринбурге, на Площади 1905 года Фото: пресс-службе Музея военной и автомобильной техники УГМК

Путь в 1800 км проделали такие раритетные автомобили, как Jaguar E-Type, который считается одним из самых стильных в мире, Rolls-royce Сorniche и легендарный спортивный Mercedes Benz Pagod.

Все автомобили можно увидеть завтра, 13 июля. Ретро-ралли стартует от Музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме и финиширует в Екатеринбурге, на Площади 1905 года. Их приезд ожидается с 17:00 до 19:00.

- Маршрут ретро-ралли проходит по городским дорогам общего пользования без перекрытия движения, - добавляют в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU