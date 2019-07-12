2019-07-12T11:14:40+03:00
Общество

«Стенограффия» ищет место для «красного человечка» в Екатеринбурге

Предложения принимаются с 15 по 21 июля
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба "Стенограффии"Фото: пресс-служба "Стенограффии"
Изменить размер текста:

Команда «Стенограффии» ищет место в Екатеринбурге, где можно установить арт-объект «красный человечек» художника и дизайнера Андрея Люблинского. Скульптуру временно установили на берегу Городского пруда со стороны Плотинки. Ранее она находилась в Перми.

- «Красный человечек» одновременно может обозначать никого конкретного и каждого из нас, - приводит слова сотрудников мэрии города «Наша Газета». – Деревянный арт-объект является конструктором, выполненным в эстетике пиксельной графики. Его цель – разбавить своей яркостью серость российских городов.

Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Предложения о том, где можно усадить скульптуру, будут приниматься с 15 по 21 июля. Их можно выслать на почту hello@stenograffia.ru.

Напомним, что фестиваль уличного искусства «Стенограффия» проходил в столице Урала с 5 по 7 июля. Художники украсили город десятками новых стрит-артов. Сейчас команда отправилась в большое турне по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные поезда СвЖД в первом полугодии 12 раз привлекались для тушения пожаров
В Екатеринбурге строительная компания задолжала сотрудникам 1,9 миллионов рублей
В Екатеринбурге откроют движение на перекрестке улиц Челюскинцев – Гражданская
«Я страшная трусиха»: Мария Погребняк призналась, что не спала всю ночь перед съемками «Форт Боярда»
В Екатеринбурге загорелось заброшенное здание в Шарташском парке
В Екатеринбурге временно перестанет ходить троллейбус №4
«Качество страдает, люди жалуются»: замгенпрокурора России отчитал уральских мэров за программу переселения из ветхого жилья
На Урале возбудили уголовное дело из-за схода 16 вагонов с рельс
В Екатеринбурге на ночь закроют одну полосу моста по улице Комсомольской
1800 км в пути: в Екатеринбург приехали ретро-автомобили
Горизбирком Екатеринбурга отказал в проведении референдума по возвращению прежнего статуса скверу у Драмтеатра
Общий долг по зарплате в Свердловской области достиг 19,7 миллионов рублей
В Шарташском парке машинам дорогу к озеру перекрыли бетонными блоками
В Первоуральске приставы за неуплату налогов забирали автомобили
Жительницу Екатеринбурга убило молнией на озере
В Екатеринбурге на три дня изменит движение автобус №1
Благоустройство двора в подарок от «ЭнергосбыТ Плюс»
«Температура поднимется до +36 градусов»: в выходные в Екатеринбурге будет очень жарко
Пострадавшим от урагана жителям Кушвы вернули электричество