«Стенограффия» ищет место для «красного человечка» в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-12T11:14:40+03:00

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Команда «Стенограффии» ищет место в Екатеринбурге, где можно установить арт-объект «красный человечек» художника и дизайнера Андрея Люблинского. Скульптуру временно установили на берегу Городского пруда со стороны Плотинки. Ранее она находилась в Перми.

- «Красный человечек» одновременно может обозначать никого конкретного и каждого из нас, - приводит слова сотрудников мэрии города «Наша Газета». – Деревянный арт-объект является конструктором, выполненным в эстетике пиксельной графики. Его цель – разбавить своей яркостью серость российских городов.

Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Предложения о том, где можно усадить скульптуру, будут приниматься с 15 по 21 июля. Их можно выслать на почту hello@stenograffia.ru.

Напомним, что фестиваль уличного искусства «Стенограффия» проходил в столице Урала с 5 по 7 июля. Художники украсили город десятками новых стрит-артов. Сейчас команда отправилась в большое турне по России.

ИСТОЧНИК KP.RU