Общий долг по зарплате в Свердловской области достиг 19,7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-12T10:24:18+03:00

В сравнении с прошлым годом он вырос в 45 раз

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На Среднем Урале выросла задолженность перед работниками компаний, которые не относятся к малому предпринимательству. По опубликованной информации Свердловскстата, на 1 июля долг достиг 19,7 миллионов рублей.

– Это в 45 раз больше, чем в 2018 году, - указано в отчете. – При этом за месяц – с 1 июня 2019 года уральские предприниматели успели выплатить 11,2 миллиона рублей – это 36,3% от прежней суммы.

О наличии долгов сообщили четыре уральские организации – производитель промоборудования, перевозчик, арендодатель и автошкола. Без зарплаты остались 331 их сотрудник.

ИСТОЧНИК KP.RU