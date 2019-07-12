В Шарташском парке машинам дорогу к озеру перекрыли бетонными блоками

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-12T09:50:58+03:00

Они простоят там до конца июля

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге дороги, ведущие к озеру Шарташ, перекрывают бетонными блоками. Об этом в своем Facebook сообщил директор ГБУ «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин.

Это временная вынужденная мера на период строительства пешеходных и велодорожек Фото: личная страница Артура Зиганшина в Facebook

- Продолжаем перекрывать все «партизанские» дорожки ведущие на особо охраняемую природную территорию «Шарташский лесной парк» и к памятнику природы озеру Шарташ, - рассказал он. – В частности провели работы по ограничению движения по многочисленным просьбам горожан со стороны Изоплита.

По словам Зиганшина, припаркованные в лесопарковой зоне автомобили доставляют массу неудобств мамам с колясками, велосипедистам и другим гостям парка. Зиганшин также подчеркивает, что это временная вынужденная мера на период строительства пешеходных и велодорожек, а также специализированных парковок. Он добавил, что работы закончат в конце июля.

ИСТОЧНИК KP.RU