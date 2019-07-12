В Первоуральске приставы за неуплату налогов забирали автомобили

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-12T09:37:18+03:00

Собрали более 400 тысяч рублей за раз

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В Первоуральске судебные приставы вместе с налоговой инспекцией обошли порядка 30 должников, не плативших налоги. В общей сложности с них взыскали больше 400 тысяч рублей.

Тех, кого дома не оказалось, попросили явиться на прием лично. В уплату долгов у них конфисковали автомобили.

У сорокалетней жительницы Первоуральска за долг по налогам порядка 250 тысяч рублей арестовали Porshe Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

- У сорокалетней жительницы Первоуральска за долг по налогам порядка 250 тысяч рублей был арестован Porshe, женщина оплатила задолженность по квитанции в тот же день, а также начисленную сумму исполнительского сбора, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – Тридцатилетний первоуралец, чтобы не расставаться с новенькой Zotye, оплатил 148 тысяч рублей в счет погашения задолженности по налогам и сборам, а также исполнительский сбор в 10 тысяч рублей.

Тридцатилетний первоуралец, чтобы не расставаться с новенькой Zotye, оплатил 148 тысяч рублей Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

После уплаты налогов автомобили вернули владельцам, а все деньги перечислили налоговой инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU