Жительницу Екатеринбурга убило молнией на озере
Она приехала в гости к подруге в Челябинскую область
Сейчас проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смертиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На озере Большой Шантропай Еткульского района Челябинской области молнией убило 58-летнюю жительницу Екатеринбурга.
- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово, где отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в женщину ударила молния, - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Сейчас проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU