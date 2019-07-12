Жительницу Екатеринбурга убило молнией на озере

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-12T09:24:58+03:00

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На озере Большой Шантропай Еткульского района Челябинской области молнией убило 58-летнюю жительницу Екатеринбурга.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, жительница Екатеринбурга приехала в гости к знакомой в село Белоусово, где отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в женщину ударила молния, - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU