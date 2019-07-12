Благоустройство двора в подарок от «ЭнергосбыТ Плюс»

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-12T08:38:37+03:00

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Жилищные организации Екатеринбурга, Первоуральска, Нижней Туры и Лесного продолжают бороться за звание «Лучшей УК/Лучшего ТСЖ». Победители в качестве приза получать сертификаты на благоустройство дворовых территорий, установку энергосберегающего оборудования или проведение энергоаудита.

Тройка лучших управляющих компаний будет определена в сентябре путем оценки нескольких критериев: отсутствие задолженности перед поставщиками ресурсов, наличие общедомовых приборов учета, участие в программе по цифровизации, мероприятия по энергоэффективности, восстановление проектной схемы теплоснабжения и выполнение рекомендаций по подготовке к грядущему отопительному сезону.

- Акция позволит поощрить не только УК и ТСЖ, но и жителей, добросовестно выполняющих свои обязанности перед ресурсоснабжающими компаниями. Ведь там, где выстроено крепкое трехстороннее сотрудничество между жителями, ресурсниками и жилищными организациями, удается максимально эффективно готовить многоквартирные дома к отопсезону, проводить модернизацию и улучшать качество наших услуг, - комментирует директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.

Подробности акции можно уточнить у специалистов офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» или по телефону контакт-центра +7 (343) 312-55-56.

ИСТОЧНИК KP.RU