2019-07-12T08:27:52+03:00
Общество

«Температура поднимется до +36 градусов»: в выходные в Екатеринбурге будет очень жарко

Также возможны дожди и даже град
Мария Трапезникова
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В столице Урала также ожидаются кратковременные дожди, но они никак не повлияют на жаркую погодуВ столице Урала также ожидаются кратковременные дожди, но они никак не повлияют на жаркую погодуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В выходные в Екатеринбург придет настоящее лето. По словам главного синоптика Уралгидрометцентра Галины Шепоренко, температура воздуха может прогреться до +36.

- Однако в западной части Свердловской области могут пройти дожди, а на юге, ближе к горным районам области, возможен небольшой град, - отметила Шепоренко.

В столице Урала также ожидаются кратковременные дожди, но они никак не повлияют на жаркую погоду.

Напомним, что вчера в пресс-службе МЧС предупредили о непогоде. Там сообщили, что сегодня, 12 июля, в некоторых районах Свердловской области ожидается сильный ветер, до 20 м/сек, и небольшие грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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