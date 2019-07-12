«Температура поднимется до +36 градусов»: в выходные в Екатеринбурге будет очень жарко
Также возможны дожди и даже град
В столице Урала также ожидаются кратковременные дожди, но они никак не повлияют на жаркую погодуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В выходные в Екатеринбург придет настоящее лето. По словам главного синоптика Уралгидрометцентра Галины Шепоренко, температура воздуха может прогреться до +36.
- Однако в западной части Свердловской области могут пройти дожди, а на юге, ближе к горным районам области, возможен небольшой град, - отметила Шепоренко.
В столице Урала также ожидаются кратковременные дожди, но они никак не повлияют на жаркую погоду.
Напомним, что вчера в пресс-службе МЧС предупредили о непогоде. Там сообщили, что сегодня, 12 июля, в некоторых районах Свердловской области ожидается сильный ветер, до 20 м/сек, и небольшие грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU