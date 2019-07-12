2019-07-12T08:17:59+03:00
Общество

Пострадавшим от урагана жителям Кушвы вернули электричество

Работы по газоснабжению завершили к шести часам вечера того же дня
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Частному сектору Кушвы, который сильнее всего пострадал от ураган, вернули электричество. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

На ликвидацию последствий ушли сутки Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

На ликвидацию последствий ушли сутки Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- В Кушве закончились работы по восстановлению энергоснабжения, нарушенное из-за сильной непогоды, - сообщили в там. - Газоснабжение потребителей восстановили 11 июля в шесть вечера.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 июля в Кушве в результате сильного ветра и дождя без электричества остались свыше двух тысяч человек. Более всего пострадали жители частного сектора – без света и газа остались 442 человек, в том числе 43 ребенка. От порывов ветра до 17 метров в секунду у домов повредился или слетел кровель. Однако население предпочло остаться в домах, а не переезжать в пункты временного размещения. Для ликвидации последствий на месте собирали комиссию по чрезвычайным ситуациям.

От урагана пострадали 274 частных дома Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

От урагана пострадали 274 частных дома Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Также МЧС предупредил об еще худшей погодной ситуации сегодня – 12 июля. По их словам, часть региона ждут грозы, дожди и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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