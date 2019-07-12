«Марш-бросок в 7 километров»: свердловские спецназовцы ГУФСИН поборолись за право носить «черные береты»

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-12T07:57:49+03:00

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Под Первоуральском в отделе специального назначения «Россы» ГУФСИН России по Свердловской области прошел конкурс на право ношения «черного берета» - отличительного знака спецназовца.

32 сотрудника ГУФСИН выдержали тяжелое испытание Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- В испытании приняли участие 40 бойцов и сами сотрудники ряда учреждений ГУФСИН, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Бойцы в полной амуниции, со штатным вооружением преодолели марш-бросок в 7 километров по лесисто-болотистой местности. Для преодоления этого этапа важно было не только лично преодолеть все препятствия, но и помочь товарищу по оружию.

После прохождения этих испытаний всех ждало прохождение полосы препятствий. А завершилось мероприятие трехминутным рукопашным боем с опытным спарринг-партнером.

Полоса препятствий стала предпоследним испытанием бойцов Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- 32 сотрудника ГУФСИН выдержали тяжелое испытание. Возможно, что кто-то из них будет бороться за высшую форму отличия – «краповый берет». Это достойный показатель, - отметил начальник отдела специального назначения «Россы» полковник внутренней службы Николай Храмцов.

ИСТОЧНИК KP.RU