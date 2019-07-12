2019-07-12T07:44:49+03:00
Происшествия

«С каждой семьи просила от 200 до 400 тысяч»»: в Екатеринбурге мошенница два года представлялась чиновницей ради наживы

Она обещала пострадавшим поставить их в очередь на получение жилья
Мария Трапезникова
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Напрямую обращаться пострадавшим к сотрудникам администрации Соколова запрещала, объясняя это тем, что «поверят только ей»Напрямую обращаться пострадавшим к сотрудникам администрации Соколова запрещала, объясняя это тем, что «поверят только ей»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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33-летняя Анна Соколова из Екатеринбурга два года представлялась экс-чиновницей и вымогала у жителей города крупные суммы денег. Соколова утверждала, что может помочь им решить их вопросы и встать в очередь на квартиру. В качестве жертвы женщина выбирала остро нуждающиеся в жилье семьи, которые, как правило, не разбираются в законодательстве. С них она просила от 200 до 400 тысяч рублей, в процессе дела запрашивая еще суммы, «для ускорения процесса».

Мошенница знала, что в администрацию Екатеринбурга вход открыт для всех, поэтому в дни приема граждан в комитете по жилищной политике проводила пострадавших к нужным дверям. После чего называла фамилии действующих служащих, которые «состоят в доле» и которым нужно принести взятки.

- Но напрямую обращаться к сотрудникам администрации Соколова запрещала, объясняя это тем, что «поверят только ей», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Пострадавшие обратились с заявлениями в мэрию Екатеринбурга. Сейчас все бумаги переданы в прокуратуру, следственный комитет и полицию. С 2016 года мошенница «выудила» у пострадавших космические суммы, большую часть которых они были вынуждены занимать в банках.

- Передавая им фиктивные бумаги, «связывая» исключительно по телефону с «нужными» людьми, придумывая несуществующие факты, Соколова продолжала выуживать у граждан деньги «на взятки», - добавили в администрации

ИСТОЧНИК KP.RU

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