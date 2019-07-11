2019-07-11T22:01:28+03:00
Звезды

Сергей Исаев из «Уральских пельменей» пробил колесо по пути на съемки «Форд Боярда»

Артист прилетел во Францию, чтобы поучаствовать в телепрограмме, которую ведет Сергей Шнуров
Юлия СТАЛИНА
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Фото: страница в соцсети Instagram isaevsergey Сергея ИсаеваФото: страница в соцсети Instagram isaevsergey Сергея Исаева
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Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев попал в передрягу во Франции сегодня днем, 11 июля. Артист прилетел туда, чтобы поучаствовать в программе «Форт Боярд». Из аэропорта Исаева и его помощницу забрал представительский Lexus, но на трассе машина пробила колесо.

- Не знаю, как на этом банане будем три часа ехать? Возможно до ближайшей шиномонтажки. Буду держать в курсе, друзья, как тут у них во Франции, - делится Сергей Исаев у себя в Instagram.

Отметим, «Форт Боярд» - это культовая передача, которая выходила на протяжении тридцати лет, последний раз телеигра выходила на экраны в 2013 году. В этом году создатели решили запустить новый сезон и пригласили Сергея Шнурова на роль ведущего.

Сейчас во Франции активно проходят съемки, в которых уже успела поучаствовать Ольга Бузова. Кроме звезды знаменитой телестройки в шоу появится Седокова, Водянова, Боня, хореограф Егор Дружинин, актрисы Эвелина Бледанс и Валентина Мазунина, комик Сергей Светлаков и телеведущий Михаил Шац.

Сергей Исаев пробил колесо по пути на съемки "Форт Боярда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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