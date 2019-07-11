Сергей Исаев из «Уральских пельменей» пробил колесо по пути на съемки «Форд Боярда»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев попал в передрягу во Франции сегодня днем, 11 июля. Артист прилетел туда, чтобы поучаствовать в программе «Форт Боярд». Из аэропорта Исаева и его помощницу забрал представительский Lexus, но на трассе машина пробила колесо.
- Не знаю, как на этом банане будем три часа ехать? Возможно до ближайшей шиномонтажки. Буду держать в курсе, друзья, как тут у них во Франции, - делится Сергей Исаев у себя в Instagram.
Отметим, «Форт Боярд» - это культовая передача, которая выходила на протяжении тридцати лет, последний раз телеигра выходила на экраны в 2013 году. В этом году создатели решили запустить новый сезон и пригласили Сергея Шнурова на роль ведущего.
Сейчас во Франции активно проходят съемки, в которых уже успела поучаствовать Ольга Бузова. Кроме звезды знаменитой телестройки в шоу появится Седокова, Водянова, Боня, хореограф Егор Дружинин, актрисы Эвелина Бледанс и Валентина Мазунина, комик Сергей Светлаков и телеведущий Михаил Шац.
Сергей Исаев пробил колесо по пути на съемки "Форт Боярда".
ИСТОЧНИК KP.RU