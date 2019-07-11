2019-07-11T17:57:42+03:00
Происшествия

В Кушве газ вернулся в 28 жилых домов, лишившихся его из-за непогоды

На очереди восстановление электроснабжения
Данил СВЕЧКОВ
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Голубое топливо вернулось в дома к 18.00 четверга. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиГолубое топливо вернулось в дома к 18.00 четверга. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Кушве аварийная бригада закончила восстанавливать газоснабжение, нарушенное из-за непогоды. Голубое топливо вернулось в 28 частных жилых домов.

- К 18.00 специалисты энергослужбы практически полностью восстановили энергоснабжение частного сектора, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Электричеством осталось обеспечить жильцов шести частных жилых домов.

Также коммунальные службы совместно с сотрудниками МЧС закончили очищать улицы от упавших деревьев и веток.

- Работы по восстановлению энергоснабжения продолжают находиться на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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