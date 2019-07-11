Уральские военные провели дезинфекцию 50 зданий, пострадавших от наводнения в Иркутской области
Военнослужащие Центрального военного округа продолжают работать в Иркутской области, пострадавшей от наводнения. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели в зоне ЧС дезинфекцию около 50 пострадавших социальных объектов и частных домов.
- В Тулуне военнослужащие обработали дезинфектантом шесть подворий, подвальное помещение многоквартирного дома, фельдшерско-акушерских пунктов и тулунского туберкулезного диспансера, - уточняют в пресс-службе ЦВО. - В Нижнеудинске расчеты провели специальную обработку территории центральной районной больницы и 34 подворий.
Также военные выдали более 1,3 тысяч тонн воды жителям Тулуна.
ИСТОЧНИК KP.RU