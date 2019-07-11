2019-07-11T17:50:30+03:00
Происшествия

Уральские военные провели дезинфекцию 50 зданий, пострадавших от наводнения в Иркутской области

Также они выдали порядка 1,3 тысяч тонн воды жителям Тулуна
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
В Тулуне военнослужащие обработали дезинфектантом шесть подворий, подвальное помещение многоквартирного дома, фельдшерско-акушерских пунктов и тулунского туберкулезного диспансера.В Тулуне военнослужащие обработали дезинфектантом шесть подворий, подвальное помещение многоквартирного дома, фельдшерско-акушерских пунктов и тулунского туберкулезного диспансера.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
Изменить размер текста:

Военнослужащие Центрального военного округа продолжают работать в Иркутской области, пострадавшей от наводнения. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели в зоне ЧС дезинфекцию около 50 пострадавших социальных объектов и частных домов.

- В Тулуне военнослужащие обработали дезинфектантом шесть подворий, подвальное помещение многоквартирного дома, фельдшерско-акушерских пунктов и тулунского туберкулезного диспансера, - уточняют в пресс-службе ЦВО. - В Нижнеудинске расчеты провели специальную обработку территории центральной районной больницы и 34 подворий.

Также военные выдали более 1,3 тысяч тонн воды жителям Тулуна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кушве газ вернулся в 28 жилых домов, лишившихся его из-за непогоды
До годовщины гибели Николая II с семьей остается пять дней: на Урале начались Царские дни
Женщину, ударившую мать ножом, приговорили к 6,5 годам колонии общего режима
В Екатеринбурге женщина сожгла своего мужа посреди улицы
«Manchester, President и «Донской табак»»: в Екатеринбурге полиция конфисковала 76 тысяч пачек сигарет без маркировки
В Екатеринбурге задержали вора велосипедов
В Екатеринбурге открыли дорогу на Широкой речке
Екатеринбургский «Автомобилист» открывает новый сезон
«Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и грозы»: МЧС предупредил уральцев об ухудшении погоды
«Зачем выкидывать 250 миллионов»: в Екатеринбурге предложили продлить трамвайную линию, а не готовить проект второй ветки метро
В Екатеринбурге закончил работу саммит GMIS-2019, на который приезжал президент Владимир Путин
Жители Уралмаша и Эльмаша массово жалуются на нарушения своих трудовых прав
Жители Эльмаша и Верхней Пышмы на две недели останутся без горячей воды
МЧС назвали пляжи Среднего Урала, где можно отдыхать