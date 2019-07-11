Уральские военные провели дезинфекцию 50 зданий, пострадавших от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-11T17:50:30+03:00

В Тулуне военнослужащие обработали дезинфектантом шесть подворий, подвальное помещение многоквартирного дома, фельдшерско-акушерских пунктов и тулунского туберкулезного диспансера. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Также они выдали порядка 1,3 тысяч тонн воды жителям Тулуна

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Военнослужащие Центрального военного округа продолжают работать в Иркутской области, пострадавшей от наводнения. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели в зоне ЧС дезинфекцию около 50 пострадавших социальных объектов и частных домов.

- В Тулуне военнослужащие обработали дезинфектантом шесть подворий, подвальное помещение многоквартирного дома, фельдшерско-акушерских пунктов и тулунского туберкулезного диспансера, - уточняют в пресс-службе ЦВО. - В Нижнеудинске расчеты провели специальную обработку территории центральной районной больницы и 34 подворий.

Также военные выдали более 1,3 тысяч тонн воды жителям Тулуна.

ИСТОЧНИК KP.RU