2019-07-11T17:07:09+03:00
Общество

До годовщины гибели Николая II с семьей остается пять дней: на Урале начались Царские дни

Их кульминацией станет ночной крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной ямы
Данил СВЕЧКОВ
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В Екатеринбурге сегодня начались Царские дни. Так называют серию памятных мероприятий, приуроченных к годовщине гибели последнего российского императора Николая II и его родных. В 1918 году в ночь с 16 на 17 июля большевики расстреляли их в подвале дома Ипатьева.

- До 21 июля каждый день будут проходить Царские встречи и Царские музыкальные вечера, гостями этих мероприятий станут известные артисты, музыканты, писатели, ученые, - сообщают в Екатеринбургской епархии. - Также 12 июля в ДИВСе состоится открытие XV Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России». Торжественное открытие выставки начнется в 13:00 с молебна «На начало благого дела», который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Ключевым событием Царских дней станет ночная Божественная литургия у Храма-на-Крови и крестный ход. Верующие пройдут тем маршрутом, которым большевики везли тела царской семьи к Ганиной яме, где изначально они были сокрыты.

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Почти 100 лет назад в ночь с 16 на 17 июля большевики расстреляли в Екатеринбурге последнего российского императора Николая II, его семью и четырех слуг. Так как к городу в тот момент приближались белые, большевики поспешили скрыть следы преступления. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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