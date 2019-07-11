Женщину, ударившую мать ножом, приговорили к 6,5 годам колонии общего режима

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-11T16:30:56+03:00

Женщина ударила ножом свою мать в спину. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Она напала на родственницу в ходе пьяной ссоры

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На скамье подсудимых оказалась жительница Екатеринбурга, которая обвинялась в убийстве своей матери. Осенью прошлого года, напившись, она стала ссориться с родственницей, которая приехала к ней, чтобы проведать правнучку.

- На почве ссоры женщина вооружилась хозяйственно-бытовым ножом и причинила им ранение в область спины своей родительнице, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Убийцу на 6,5 лет отправили в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU