«Manchester, President и «Донской табак»»: в Екатеринбурге полиция конфисковала 76 тысяч пачек сигарет без маркировки

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-11T15:48:23+03:00

Ущерб от незаконного оборота превысил 11,5 миллионов рублей

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В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ выявили крупный подпольный склад немаркированных сигарет. Коробки с продукцией находились в гараже на улице Крестинского. На месте сотрудники правопорядка поймали предполагаемого организатора – уроженца одной из бывших ССР.

В машине подозреваемого нашли партию нелегальных сигарет, предназначенных для продажи, и еще около полумиллиона рублей. Откуда взялись деньги, он объяснить не смог.

В машине подозреваемого нашли партию нелегальных сигарет, предназначенных для продажи, и еще около полумиллиона рублей Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

- Представители МВД изъяли свыше 76 тысяч пачек сигарет различных наименований и черновые записи о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Среди конфискованного товара – сигареты Manchester, President, Marlboro, «Престиж», «Донской табак» и другие, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Среди конфискованного товара – сигареты Manchester, President, Marlboro, «Престиж», «Донской табак» и другие Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

По предварительным данным, ущерб от незаконной продажи табака составляет больше 11,5 миллионов рублей.

- Нарушитель, вероятно, осознав, что дело, как говорится, табак, написал явку с повинной. Официально он не трудоустроен, источника постоянного заработка не имеет, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, директором или учредителем юридического лица не является, - добавил Горелых.

Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

Мужчину обвинили в производстве и продаже немаркированной продукции. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. До судебного разбирательства он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU