«Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду и грозы»: МЧС предупредил уральцев об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-11T14:39:34+03:00

В ночь на 11 июля из-за урагана без электричества остались порядка 2,5 тысяч жителей Кушвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В МЧС по Свердловской области сообщили о надвигающей непогоде. По информации синоптиков, 12 июля в некоторые районы региона придут порывы ветра до 20 метров в секунду и грозы.

– Предупреждение направили в органы власти, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики, чтобы предупредить последствия, - добавили в пресс-службе МЧС. – Единым дежурно-диспетчерским службам рекомендовали оповестить детские лагеря и туристические группы, которые находятся на маршрутах.

Также там напомнили меры предосторожности, которые следует соблюдать. В частности, ограничить выход из зданий, в особенности, для детей, укрываться от ветра в подземных переходах и подъездах.

– Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, - подчеркнули в МЧС. - Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.

Напомним, в ночь на 11 июля из-за урагана без электричества остались порядка 2,5 тысяч жителей Кушвы. Около 400 из них жили в частном секторе, где от ветра пострадали дома.

Перепады в погоде, по данным Уралгидрометцентра, будут продолжаться минимум до конца недели. Так, в субботу дневная температура воздуха в Екатеринбурге может достигать 31 градуса тепла, но перед этим горожане столкнутся с ливнями.

ИСТОЧНИК KP.RU