2019-07-11T14:35:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге закончил работу саммит GMIS-2019, на который приезжал президент Владимир Путин

Следующий такой саммит пройдет в Германии
Данил СВЕЧКОВ
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Одновременно с саммитом GMIS-2019 в Екатеринбурге закончила свою работу промышленная выставка Иннопром-2019.Одновременно с саммитом GMIS-2019 в Екатеринбурге закончила свою работу промышленная выставка Иннопром-2019.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге подошел к концу саммит GMIS-2019 ради которого был построен огромный конгресс-центр неподалеку от аэропорта Кольцово. Посвящен он был производству и индустриализации, а обсуждали на нем природоподобные технологии, то есть те, которые не навредят экологии.

Саммит начался во вторник. На него приехали представители бизнеса и политики из десятков разных стран. А во вторник его также посетил и президент РФ Владимир Путин. Сегодня, 11 июля, саммит завершил свою работу.

- Мы не знаем, в каком именно направлении пойдет четвертая промышленная революция, но мы знаем, что мы станем свидетелями появления новых прорывных технологий, - сказал на церемонии закрытия Хироси Куниеси, заместитель генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). - Возникнут новые отрасли, а некоторые старые отрасли уйдут в прошлое. Мы знаем, что общество будет переживать перемены, и эти перемены повлияют на жизнь миллионов людей.

Следующий саммит GMIS пройдет в Ганновере, в Германии. Об этом было объявлено сегодня в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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