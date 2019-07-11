Жители Уралмаша и Эльмаша массово жалуются на нарушения своих трудовых прав

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-11T14:38:04+03:00

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Прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга Кирилл Тетерин рассказал «Комсомолке» о том, как надзорное ведомство реагирует на жалобы граждан о задержке зарплат.

- Как часто в прокуратуру района поступают обращения граждан по факту невыплаты заработной платы, и какие меры принимаются прокуратурой района?

- Жалобы граждан на несвоевременную оплату труда поступают в прокуратуру района достаточно часто. В год мы рассматриваем порядка 350 обращений на нарушения трудового законодательства, в том числе и по вопросам несвоевременной оплаты труда.

В отношении недобросовестных работодателей могут применяться такие меры прокурорского реагирования, как привлечение к административной и уголовной ответственности, внесение представления, принесение протеста, а также обращение в суд в интересах работников о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.

- Можно ли привлечь одновременно руководителя организации и само юридическое лицо к административной ответственности?

- Юридическое лицо, руководитель предприятия, а также иные виновные должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности одновременно, если это предусмотрено санкцией статьи. При этом штрафы за несвоевременную выплату заработной платы достаточно ощутимые, например, для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для юридического лица штрафы предусмотрены от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, руководитель предприятия в случае совершения аналогичного правонарушения за несвоевременную выплату заработной платы может быть привлечен к административной ответственности в виде дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет.

- А есть ли черный список работодателей, именно тех, кто не выплачивает заработную плату?

Как такового черного списка нет, но те предприятия, у которых была выявлена задолженность по заработной плате находятся на постоянном контроле прокуратуры района. Так, например, с 2014 года прокуратурой района осуществлялся мониторинг предприятия ООО «Стилмастер», которое признано банкротом и имело задолженность по заработной плате в размере 5 072 894,60 руб. перед 97 работниками.

Например, в конце декабря 2017 года нам удалось добиться выплаты заработной платы сотрудникам предприятия в размере 236 000 рублей, однако сумма задолженности по-прежнему оставалась более 4 млн рублей. Конкурсный управляющий регулярно заслушивался в прокуратуре района, благодаря твердой и последовательной позиции прокуратуры района, бывшим сотрудникам предприятия ООО «Стилмастер» в апреле - июне 2019 года выплачена заработная плата.

Также и в отношении действующих предприятий, где имелась или имеется задолженность по заработной плате, осуществляется постоянный мониторинг, прокуратурой района, в том числе, на постоянной основе заслушиваются руководители организаций, осуществляется выезд на предприятия, где прокурорские работники общаются непосредственно с коллективом.

- Куда можно подать заявление на недобросовестного работодателя?

- Заявление можно подать непосредственно в прокуратуру района в ходе личного приема граждан, который осуществляется с понедельника по пятницу в рабочие часы в прокуратуре района, путем направления на электронную почту прокуратуры Свердловской области, также можно обратиться в Государственную инспекцию труда в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU