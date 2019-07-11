2019-07-11T13:06:23+03:00
Общество

Жители Эльмаша и Верхней Пышмы на две недели останутся без горячей воды

Станция, которая поставляет им тепло, будет ремонтировать оборудование
Маргарита МАХОНИНАМария Трапезникова
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Среднеуральская ГРЭС проведет санацию 150 метров водовода, заменит устаревшую арматуру и частичную замену насосовСреднеуральская ГРЭС проведет санацию 150 метров водовода, заменит устаревшую арматуру и частичную замену насосовФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 12 по 25 июля Среднеуральская ГРЭС, которая поставляет тепло в Верхнюю Пышму и некоторые районы Екатеринбурга, будет ремонтировать оборудование и временно приостановит работу теплофикационного комплекса. Из-за этого Екатеринбургская теплосетевая компания планирует перераспределять нагрузки на магистральных сетях и увеличивать мощность котельных, чтобы поставлять тепло из них.

– Наши специалисты разрабатывают схему поэтапного восстановления горячего водоснабжения потребителей из микрорайонов Уралмаш, Сортировка и Заречный, - сообщили в пресс-службе ЕТК. – Благодаря проведенным мероприятиям, в значительной части города ограничения вводиться не будут. Но на сегодня полностью компенсировать подачу воды от Среднеуральской ГРЭС не удастся. Ограничения коснутся потребителей Верхней Пышмы, а также людей, которые живут на улицах Фрезеровщиков, Шефской, Совхозной, Краснофлотцев, Старых Большевиков, Корепина, Замятиной, Донской, Даниловской, Балаклавской, Таганской, Красных командиров, Ползунова, Войкова, Энтузиастов.

Среднеуральская ГРЭС проведет санацию 150 метров водовода, заменит устаревшую арматуру и частичную замену насосов. В пресс-службе компании «Энел Россия», которой принадлежит станция, пояснили, что эти меры повысят надежность электро- и теплоснабжения в осеннее-зимний период 2019-2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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