МЧС назвали пляжи Среднего Урала, где можно отдыхать

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-11T12:39:49+03:00

Три пляжа расположены около Первоуральска, один в Новоуральске и один - в Сысерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотрудники МЧС проверили все пляжи на территории Свердловской области. Безопасными для купания признаются только 5 из них.

Три пляжа расположены около Первоуральска: на базе отдыха «Кемпинг» в поселке Хрустальном, базе отдыха «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду и на территории санатория «Озеро Глухое».

- Также прошел проверку без замечаний городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске, - отмечают в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Еще одно безопасное для купания место находится в Сысертском городском пруду, на территории санатория «Гранатовая бухта».

Спасатели также напоминают горожанам, что в других, не озвученных МЧС, местах купаться запрещено.

- Только освидетельствованные пляжи являются безопасными для отдыхающих, так как там имеется спасательный пост с квалифицированными спасателями, ограждение зоны для купания, средства для спасения человека, телефонная связь, медицинский пост, а дно проверено водолазами, - объясняют в МЧС.

Напомним, что с мая 2019 года в водоемах Свердловской области уже утонули 17 человек, 5 из них – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU