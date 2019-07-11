«Только больные или погибшие»: в Екатеринбурге не станут вырубать вековые сосны Зеленой Рощи

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-11T11:46:57+03:00

Проект реконструкции презентовали в апреле, и урбанисты обнаружили, что в рамках благоустройства парка планируют вырубить больше 200 деревьев, из них – 47 вековых сосен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Споры вокруг них ходят еще с апреля

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Администрация Екатеринбурга отказалась от планов вырубки вековых сосен в Зеленой роще. Письмо от мэрии с этой информацией опубликовал в Facebook депутат гордумы Дмитрий Сергин.

- Будут учтены предложения по сохранению растущих и биологически здоровых деревьев с учетом существующей ситуации и удобства передвижения пешеходов, - говорится в документе, подписанном замглавы города Алексеем Бубновым. – Вырубка деревьев для трассировки дорожек исключена. Вырубке подлежат больные или погибшие деревья.

Депутат направил запрос мэру города Фото: Дмитрий Сергин

В письме также указывается, что пешеходная тропа вдоль ограды парка сохранится. Помимо этого при корректировке проекта будут учитывать все захоронения, находящиеся на территории парка рядом с Ново-Тихвинским монастырем.

Вместе с тем, урабнист Владимир Злоказов, выступающий за изменение проекта по благоустройству рощи, уже подготовил предложения по проекту.

- Пока есть возможность, я готовлю подробный альбом предложений по корректировке проекта - попробуем, вооружившись им, начать диалог с администрацией, - сообщил Злоказов.

Напомним, что вокруг проекта по реконструкции парка уже несколько месяцев идут горячие споры. Его презентовали в апреле, и Злоказов обнаружил, что в рамках благоустройства парка планируют вырубить больше 200 деревьев, из них – 47 вековых сосен. Тогда мэр города Александр Высокинский заявил, что взамен спиленных в парке высадят еще больше деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU