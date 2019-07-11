ОАО «РЖД» в I полугодии закупило для регионов 23 состава пригородных поездов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-11T12:06:01+03:00

Всего в текущем году на обновление подвижного состава для пригородных перевозок ОАО «РЖД» будет направлено около 28,7 миллиарда рублей

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ОАО «РЖД» продолжает реализацию программы обновления пригородного моторвагонного подвижного состава для регионов России. В первом полугодии приобретено 7 новых составов (28 вагонов) электропоездов переменного тока ЭП3Д. Новый подвижной состав пополнил парк пригородных поездов на полигонах Юго-Восточной и Приволжской железных дорог и будет задействован для обслуживания пассажиров на территории Воронежской, Липецкой и Саратовской областей. В том числе новые поезда будут обслуживать пассажиров на участке Саратов – Аэропорт Гагарин, где в настоящее время ведутся работы по обустройству нового остановочного пункта.

Также осуществлена поставка 16-ти новых составов (89 вагонов) электропоездов «Ласточка» в различной компоновке. Все они уже задействованы в перевозке пассажиров на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тверской областей, а также Республики Карелии.

К празднованию 45-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали холдингом «РЖД» были закуплены и введены в эксплуатацию 12 новых плацкартных вагонов локомотивной тяги для пригородных пассажирских перевозок на полигонах Дальневосточной и Восточно-Сибирской железных дорог. Новые вагоны будут задействованы для перевозок пассажиров в пригородном сообщении на ряде маршрутов на территории трех субъектов РФ: Республики Бурятии, Иркутской и Амурской областей.

Всего в текущем году на обновление подвижного состава для пригородных перевозок ОАО «РЖД» будет направлено около 28,7 млрд рублей. Из них около 21,8 млрд рублей запланировано направить на закупку электропоездов «Ласточка» в различной компоновке, работающих как на постоянном токе, так и двухсистемных для эксплуатации на полигонах Центрального, Санкт-Петербургского транспортных узлов, Республики Карелии, Свердловской области, Пермского и Краснодарского краев и др. Еще 6,9 млрд рублей предусмотрено на закупку 17-ти новых составов электропоездов переменного тока ЭП3Д (72 вагона) и одного состава электропоезда постоянного тока ЭП2Д (8 вагонов) для эксплуатации на территории Забайкальского края, Воронежской, Липецкой и Саратовской областей, а также и восьми новых составов рельсовых автобусов РА-3 для пригородных перевозок в Горьковской области и Краснодарском крае.

В 2019 году на обновление подвижного состава для пригородных перевозок ОАО «РЖД» будет направлено около 28,7 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка трех новых рельсовых автобусов на остров Сахалин, где завершается переустройство железнодорожной инфраструктуры на общесетевую ширину колеи (1520 мм). Средства на их закупку предусмотрены бюджетом Сахалинской области.

Весь современный моторвагонный подвижной состав, включая электропоезда «Ласточка» производства ООО «Уральские локомотивы», электропоезда переменного тока серии ЭП3Д и постоянного тока ЭП2Д производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод», а также новейшие рельсовые автобусы серии РА-3 производства ОАО «Метровагонмаш», отвечает самым современным международным требованиям. Электропоезда отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля, энергосберегающим светодиодным освещением, подъемниками для инвалидных колясок и др.

ИСТОЧНИК KP.RU