2019-07-11T12:06:01+03:00
Экономика

ОАО «РЖД» в I полугодии закупило для регионов 23 состава пригородных поездов

Всего в текущем году на обновление подвижного состава для пригородных перевозок ОАО «РЖД» будет направлено около 28,7 миллиарда рублей
Поделиться:
"Ласточки" отправятся в несколько регионов"Ласточки" отправятся в несколько регионовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ОАО «РЖД» продолжает реализацию программы обновления пригородного моторвагонного подвижного состава для регионов России. В первом полугодии приобретено 7 новых составов (28 вагонов) электропоездов переменного тока ЭП3Д. Новый подвижной состав пополнил парк пригородных поездов на полигонах Юго-Восточной и Приволжской железных дорог и будет задействован для обслуживания пассажиров на территории Воронежской, Липецкой и Саратовской областей. В том числе новые поезда будут обслуживать пассажиров на участке Саратов – Аэропорт Гагарин, где в настоящее время ведутся работы по обустройству нового остановочного пункта.

Также осуществлена поставка 16-ти новых составов (89 вагонов) электропоездов «Ласточка» в различной компоновке. Все они уже задействованы в перевозке пассажиров на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тверской областей, а также Республики Карелии.

К празднованию 45-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали холдингом «РЖД» были закуплены и введены в эксплуатацию 12 новых плацкартных вагонов локомотивной тяги для пригородных пассажирских перевозок на полигонах Дальневосточной и Восточно-Сибирской железных дорог. Новые вагоны будут задействованы для перевозок пассажиров в пригородном сообщении на ряде маршрутов на территории трех субъектов РФ: Республики Бурятии, Иркутской и Амурской областей.

Всего в текущем году на обновление подвижного состава для пригородных перевозок ОАО «РЖД» будет направлено около 28,7 млрд рублей. Из них около 21,8 млрд рублей запланировано направить на закупку электропоездов «Ласточка» в различной компоновке, работающих как на постоянном токе, так и двухсистемных для эксплуатации на полигонах Центрального, Санкт-Петербургского транспортных узлов, Республики Карелии, Свердловской области, Пермского и Краснодарского краев и др. Еще 6,9 млрд рублей предусмотрено на закупку 17-ти новых составов электропоездов переменного тока ЭП3Д (72 вагона) и одного состава электропоезда постоянного тока ЭП2Д (8 вагонов) для эксплуатации на территории Забайкальского края, Воронежской, Липецкой и Саратовской областей, а также и восьми новых составов рельсовых автобусов РА-3 для пригородных перевозок в Горьковской области и Краснодарском крае.

В 2019 году на обновление подвижного состава для пригородных перевозок ОАО «РЖД» будет направлено около 28,7 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019 году на обновление подвижного состава для пригородных перевозок ОАО «РЖД» будет направлено около 28,7 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка трех новых рельсовых автобусов на остров Сахалин, где завершается переустройство железнодорожной инфраструктуры на общесетевую ширину колеи (1520 мм). Средства на их закупку предусмотрены бюджетом Сахалинской области.

Весь современный моторвагонный подвижной состав, включая электропоезда «Ласточка» производства ООО «Уральские локомотивы», электропоезда переменного тока серии ЭП3Д и постоянного тока ЭП2Д производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод», а также новейшие рельсовые автобусы серии РА-3 производства ОАО «Метровагонмаш», отвечает самым современным международным требованиям. Электропоезда отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля, энергосберегающим светодиодным освещением, подъемниками для инвалидных колясок и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Эльмаша и Верхней Пышмы на две недели останутся без горячей воды
МЧС назвали пляжи Среднего Урала, где можно отдыхать
«Только больные или погибшие»: в Екатеринбурге не станут вырубать вековые сосны Зеленой Рощи
«Жесть, что творится»: в Каменске-Уральском раскритиковали «грозу гряземесов» с фотоаппаратом
Стоп отстрелу: бродячих собак будут возвращать на улицы Екатеринбурга с чипами и бирками
На Урале против коммунальщиков, требующих с жителей оплатить несуществующие долги, возбудили уголовное дело
«Явная волокита»: председатель СК Александр Бастрыкин уволил уральского следователя за нераскрытые дела
На Урал стало приезжать больше мигрантов
Шарташский лесопарк облагородят за 219 миллионов рублей
Уральцы отправили почти тонну посылок с гуманитарной помощью пострадавшим в Иркутской области
В пострадавшей от урагана Кушве почти восстановили электричество
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль»
На Среднем Урале снизилась смертность населения
Фонари-деревья и мост через реку: на ИННОПРОМе показали проект новой набережной Исети
В Екатеринбурге предприниматель лишился холодильников из-за долга в 125 тысяч рублей
Страх и ненависть на ЖБИ: в Екатеринбурге закрыли вторую полосу Малышевского моста
На Урале из-за урагана без света осталось 274 дома
Гроза и солнце: что ждет Средний Урал в конце недели
«Вместе построили шалаш»: на Урале бабушка и внучка сутки блуждали по лесу и нашли дорогу обратно
Блогера Руслана Соколовского оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет на Красной площади
«Будем платить за часы эксплуатации»: администрация Екатеринбурга планирует арендовать трамваи