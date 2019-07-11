«Жесть, что творится»: в Каменске-Уральском раскритиковали «грозу гряземесов» с фотоаппаратом

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-11T11:31:54+03:00

Мужчина гуляет по городу и снимает любителей парковаться на газонах

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Житель Каменска-Уральского Алексей Фадеев устал от произвола автолюбителей, которые любят парковаться на газонах.

Не выдержав такого неуважения к себе и другим горожанам, мужчина с фотоаппаратом прошелся по улицам Каменска-Уральского, заснял «гряземесов» и пожаловался чиновникам на нарушения через официальный сайт Администрации города, пишет информационный портал KU66.RU

- Прошелся с телефоном, написал и отправил жалобы, - рассказывает Алексей Фадеев. – Жесть, что творится: улица Ленинградская, в основном. Двадцать машин насчитал.

Автор снимков выложил их в интернет, но благодарности от горожан не дождался. Напротив, его раскритиковали на инициативу.

- Человек не виноват, что у дома парковки нет, ХХI век все-таки, машина – это жизненная необходимость для многих, - считает горожанин Алексей Невьянцев. – Представьте, что все станут правильные и начнут чтить закон, оставлять автомобили на парковках – хватит всем парковок? Нет! Нужно создавать парковочные места.

Машины во дворах Каменска-Уральского - привычное дело. В городе не хватает парковок. Фото: KU66.RU

Позже другой житель Каменска-Уральского написал, что ему выписали штраф после похождений Фадеева.

- Уважаемый г-н Фадеев! «Благодарю» вас за фотосессию моей и других машин. Моя семья и другие семьи автовладельцев очень благодарны вам за штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. Удачи вам в вашем нелегком труде.

В ответ фотограф написал, что готов провести еще несколько фотосессий. Кстати, жители многоквартирных домов пригласили «грозу гряземесов» к себе во дворы, заполненные автомобилями, многие из которых припаркованы на газонах.

ИСТОЧНИК KP.RU