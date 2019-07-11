2019-07-11T11:03:03+03:00
Недвижимость

На Урале против коммунальщиков, требующих с жителей оплатить несуществующие долги, возбудили уголовное дело

С жильцов требовали оплату в 100 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Подачу электричества жителям восстановилиПодачу электричества жителям восстановилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Березовского возбудила уголовное дело против жилищно-коммунальной компании «Модуль». Их обвиняют в том в самоуправстве: компания требовала от жильцов оплату несуществующих долгов за электроэнергию на сумму более 100 тысяч рублей.

- В 2017 году они стали обслуживать поселок Красногвардейских. В обязанности «Модуль» не входило взимание средств с потребителей, однако, несмотря на это, в марте 2019 года они отключили трем жителям электричество за неоплату долгов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Один из жителей даже внес в кассу компании 70 тысяч рублей. Остальные же оплачивать несуществующие долги отказались.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Березовского. Подачу электричества жителям восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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