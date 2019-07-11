На Урал стало приезжать больше мигрантов

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-11T10:27:42+03:00

В период с января по май 2019 года в Свердловской области почти в 2,2 раза выросло число мигрантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

За пять месяцев их число выросло почти до 8 тысяч человек

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В период с января по май 2019 года в Свердловской области почти в 2,2 раза выросло число мигрантов. Соответствующие документы появились на сайте Свердловскстата.

- В 2018 году за этот период в область приехали 3 406 человек, - говорится в документе. – В 2019 году прибыло 7 798 иностранцев.

Почти все они – выходцы из стран СНГ. Причем больше половины иностранцев не уезжают обратно домой.

Отметим, что поданным Свердловскстата в июне, регион стали чаще посещать выходцы из зарубежных стран – их число увеличилось в 7 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU