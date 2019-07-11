2019-07-11T10:27:42+03:00
Общество

На Урал стало приезжать больше мигрантов

За пять месяцев их число выросло почти до 8 тысяч человек
Мария Трапезникова
Поделиться:
В период с января по май 2019 года в Свердловской области почти в 2,2 раза выросло число мигрантовВ период с января по май 2019 года в Свердловской области почти в 2,2 раза выросло число мигрантовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В период с января по май 2019 года в Свердловской области почти в 2,2 раза выросло число мигрантов. Соответствующие документы появились на сайте Свердловскстата.

- В 2018 году за этот период в область приехали 3 406 человек, - говорится в документе. – В 2019 году прибыло 7 798 иностранцев.

Почти все они – выходцы из стран СНГ. Причем больше половины иностранцев не уезжают обратно домой.

Отметим, что поданным Свердловскстата в июне, регион стали чаще посещать выходцы из зарубежных стран – их число увеличилось в 7 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Эльмаша и Верхней Пышмы на две недели останутся без горячей воды
МЧС назвали пляжи Среднего Урала, где можно отдыхать
«Только больные или погибшие»: в Екатеринбурге не станут вырубать вековые сосны Зеленой Рощи
ОАО «РЖД» в I полугодии закупило для регионов 23 состава пригородных поездов
«Жесть, что творится»: в Каменске-Уральском раскритиковали «грозу гряземесов» с фотоаппаратом
Стоп отстрелу: бродячих собак будут возвращать на улицы Екатеринбурга с чипами и бирками
На Урале против коммунальщиков, требующих с жителей оплатить несуществующие долги, возбудили уголовное дело
«Явная волокита»: председатель СК Александр Бастрыкин уволил уральского следователя за нераскрытые дела
Шарташский лесопарк облагородят за 219 миллионов рублей
Уральцы отправили почти тонну посылок с гуманитарной помощью пострадавшим в Иркутской области
В пострадавшей от урагана Кушве почти восстановили электричество
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль»
На Среднем Урале снизилась смертность населения
Фонари-деревья и мост через реку: на ИННОПРОМе показали проект новой набережной Исети
В Екатеринбурге предприниматель лишился холодильников из-за долга в 125 тысяч рублей
Страх и ненависть на ЖБИ: в Екатеринбурге закрыли вторую полосу Малышевского моста
На Урале из-за урагана без света осталось 274 дома
Гроза и солнце: что ждет Средний Урал в конце недели
«Вместе построили шалаш»: на Урале бабушка и внучка сутки блуждали по лесу и нашли дорогу обратно
Блогера Руслана Соколовского оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет на Красной площади
«Будем платить за часы эксплуатации»: администрация Екатеринбурга планирует арендовать трамваи