На Урал стало приезжать больше мигрантов
За пять месяцев их число выросло почти до 8 тысяч человек
В период с января по май 2019 года в Свердловской области почти в 2,2 раза выросло число мигрантовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В период с января по май 2019 года в Свердловской области почти в 2,2 раза выросло число мигрантов. Соответствующие документы появились на сайте Свердловскстата.
- В 2018 году за этот период в область приехали 3 406 человек, - говорится в документе. – В 2019 году прибыло 7 798 иностранцев.
Почти все они – выходцы из стран СНГ. Причем больше половины иностранцев не уезжают обратно домой.
Отметим, что поданным Свердловскстата в июне, регион стали чаще посещать выходцы из зарубежных стран – их число увеличилось в 7 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU