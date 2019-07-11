Шарташский лесопарк облагородят за 219 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-11T11:26:24+03:00

До конца 2020 года в Шарташском лесопарке должно быть оборудовано 2 детские и 7 спортивных площадок – для волейбола, футбола и баскетбола Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стало известно, что благоустройством Шарташского парка на втором этапе займется челябинская компания «Уникон-Урал Инжиниринг». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.

Согласно опубликованным документам, подрядчик получит за выполненные работы 219 миллионов рублей. При этом в конкурсе участвовали «Уралдортехнологии», который выполняли первый этап работ в парке. Однако они требовали за услуги 220 миллионов рублей.

Напомним, что до конца 2020 года в Шарташском лесопарке должно быть оборудовано 2 детские и 7 спортивных площадок – для волейбола, футбола и баскетбола. Помимо этого в парке появятся каменоломни, лодочные пристани, кафе, Wi-Fi и много других новшеств. В обязанности нового подрядчика входит также добавление в парк тропы здоровья, протяженностью в 4,6 км.

Напомним, что в 2018 году у Шарташского лесопарка появился новый директор, который сразу принялся за благоустройство парка. По этому случаю были проведено общественное голосование. А в мае этого года больше 150 волонтеров очистили лесопарк от мусора и высадили деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU