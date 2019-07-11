Уральцы отправили почти тонну посылок с гуманитарной помощью пострадавшим в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-11T10:07:25+03:00

В основном это были средства личной гигиены и продукты, которые можно долго хранить

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Жители Среднего Урала направили в Иркутскую область около 200 посылок с гуманитарной помощью. Ранее «Почта России» объявила бесплатный сбор вещей для пострадавших от наводнений.

Отправляли посылки как жители крупных городов, так и небольших отдаленных селений Фото: пресс-служба ФГУП «Почта России»

– Больше всего посылок направили жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. Однако не осталось в стороне и население отдаленных городов – помощь приходила из сел Кальи, Тыгиша, Черемухово и других, - рассказали в пресс-службе почты. – В первую очереди уральцы клали в посылки средства личной гигиены – шампуни, зубную пасту и щетки, мало, а также нескоропортящиеся продукты питания. Общий вес посылок, которые поступили в почту 5 июля, составил почти тонну.

Там добавили, что сбор помощи продолжается.

– На посылках необходимо указать, что это гуманитарная помощь. Направлять их следует по этому адресу: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А, - заключили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU