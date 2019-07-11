В пострадавшей от урагана Кушве почти восстановили электричество

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-11T10:14:38+03:00

От непогоды в разной степени пострадали более 2,5 тысяч человек

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В Кушве, где накануне ночью от ливня и ветра пострадали 274 дома, за сутки практически восстановили подачу электричества и газа. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что работы завершат к пяти часам вечера.

Шквалистый ветер повредил опоры и оборвал провода Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

– На месте проводится внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия дополнительных мер по ликвидации последствий непогоды, – сообщили в МЧС. –Представители горадминистрации и сотрудники МЧС проводят подворовые обходы с целью мониторинга обстановки для оказания адресной помощи населению по восстановлению поврежденных элементов кровель, уборке территории от сломанных веток и мусора.

Представители горадминистрации и сотрудники МЧС проводят обходы для оказания адресной помощи населению по восстановлению поврежденных элементов кровель, уборке территории Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В «Облкоммунэнерго» также сообщили, что помимо жителей пострадавших частных домов, без электричества остались свыше 2 тысяч человек. Шквалистый ветер повредил опоры и оборвал провода. В течение ночи удалось восстановить подачу энергии для 1300 человек.

Напомним, в ночь на 11 июля в городе прошел ливень, а порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Пострадали 274 частных дома – это порядка 400 человек. На некоторых зданиях оказалась сорвана и повреждена кровля. При этом жители отказались переезжать в пункты временного размещения. Также были единичные повалы деревьев. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий на месте работают 23 человека – в том числе 10 пожарных, а также 7 единиц техники.

Жители пострадавших домов отказались переезжать в пункты временного размещения Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU