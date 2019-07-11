На Среднем Урале снизилась смертность населения

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-11T09:07:31+03:00

За пять месяцев этого года в Свердловской области зарегистрировали 24 826 смертей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По сравнению с прошлым годом, с января по май в Свердловской области снизился уровень смертности. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы государственной статистики по Свердловской области. Вместе с тем упал и уровень рождаемости.

- За пять месяцев этого года в Свердловской области зарегистрировали 24 826 смертей, - рассказали в Свердловскстате. – В прошлом году количество умерших насчитывало 25 413. Это на 587 меньше.

Вместе с тем с уровнем рождаемости в Свердловской области дела обстоят несколько хуже: разница прошлого года и нынешнего составляет 1 826 человек:почти 19 тысяч человек в 2019 году и 20,8 тысяч – в прошлом.

Все это приводит к большему увеличению естественной убыли населения и уменьшению числа браков и разводов по области, в общей сложности, на 4 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU