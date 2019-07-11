На Среднем Урале снизилась смертность населения
По сравнению с прошлым годом, с января по май в Свердловской области снизился уровень смертности. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы государственной статистики по Свердловской области. Вместе с тем упал и уровень рождаемости.
- За пять месяцев этого года в Свердловской области зарегистрировали 24 826 смертей, - рассказали в Свердловскстате. – В прошлом году количество умерших насчитывало 25 413. Это на 587 меньше.
Вместе с тем с уровнем рождаемости в Свердловской области дела обстоят несколько хуже: разница прошлого года и нынешнего составляет 1 826 человек:почти 19 тысяч человек в 2019 году и 20,8 тысяч – в прошлом.
Все это приводит к большему увеличению естественной убыли населения и уменьшению числа браков и разводов по области, в общей сложности, на 4 тысячи.
ИСТОЧНИК KP.RU