Фонари-деревья и мост через реку: на ИННОПРОМе показали проект новой набережной Исети

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-11T08:55:35+03:00

Территория набережной используется стихийно, а на ней очень много значимых объектов – здание Цирка, «Царский» мост и другие Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В рамках международной выставки «Иннопром» администрация Екатеринбурга представила предэскиз нового благоустройства территории на набережной Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов. Его окрестили «Уральский лес» - польское архитектурное бюро S&P Architektura Krajobrazu, занимающееся разработкой проекта, планирует наполнить его флорой и фауной.

Завкафедры городского строительства УрФУ Алексей Хриченков пояснил, что территория набережной используется стихийно, а на ней очень много значимых объектов – здание Цирка, «Царский» мост и другие. Также скоро там появиться ледовая арена УГМК на 15 тысяч мест. Все эти объекты нужно объединить.

- В первую очередь набережную надо доступной для людей, дать им удобный и комфортный выход к воде, создать все условия для пешеходов, – подчеркнул Алексей Хриченков. – Все новые архитектурные объекты набережной будут сделаны в «природным стиле». Например, на территории появятся фонари, созданные по образу деревьев, из стали и лиственницы. А саму площадь разделят на части: появится главная пешеходная ось, которая соединится с парками Павлика Морозова и Зеленой Рощи, улица Народной воли тоже станет пешеходной.

Архитекторы предлагают добавить большую детскую площадку, а через реку перебросить мост, чтобы обеспечить сквозной проход вдоль реки. На всей территории выложат плитку и высадят деревья.

Полноценная проработка проекта начнется в октябре. Тогда на сайте администрации города запустят голосование для жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU