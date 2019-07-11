В Екатеринбурге предприниматель лишился холодильников из-за долга в 125 тысяч рублей
Предпринимателю из Екатеринбурга ограничили выезд за пределы страны и арестовали счета в банках. Он не платил налоги и задолжал порядка 125 тысяч рублей.
Предприниматель не платил налоги Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
– Несмотря на это, предприниматель так и не приступил к погашению задолженности, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – Тогда приставы пришли к нему вместе с налоговой инспекцией и описали холодильники, которые должник использовал в торговом павильоне.
После ареста оборудования он заплатил полную сумму на следующий день Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
В УФССП добавили, что средства на оплату долга предприниматель нашел в течение суток. На следующий день после ареста оборудования он выплатил всю сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU