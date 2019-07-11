2019-07-11T08:41:43+03:00
Общество

В Екатеринбурге предприниматель лишился холодильников из-за долга в 125 тысяч рублей

Ранее приставы арестовали его счета в банках и запретили выезд из страны
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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Предпринимателю из Екатеринбурга ограничили выезд за пределы страны и арестовали счета в банках. Он не платил налоги и задолжал порядка 125 тысяч рублей.

Предприниматель не платил налоги Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

Предприниматель не платил налоги Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

– Несмотря на это, предприниматель так и не приступил к погашению задолженности, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – Тогда приставы пришли к нему вместе с налоговой инспекцией и описали холодильники, которые должник использовал в торговом павильоне.

После ареста оборудования он заплатил полную сумму на следующий день Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

После ареста оборудования он заплатил полную сумму на следующий день Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

В УФССП добавили, что средства на оплату долга предприниматель нашел в течение суток. На следующий день после ареста оборудования он выплатил всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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