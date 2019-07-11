2019-07-11T08:43:25+03:00
Авто

Страх и ненависть на ЖБИ: в Екатеринбурге закрыли вторую полосу Малышевского моста

Водители ругаются, что никаких предупреждений не было
Мария Трапезникова
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Сервис «Яндекс.Карты» оценивают пробки на подъезду к ЖБИ в 5 балловСервис «Яндекс.Карты» оценивают пробки на подъезду к ЖБИ в 5 балловФото: Алексей БУЛАТОВ
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С сегодня, 11 июля, в Екатеринбурге закрыли вторую полосу Малышевского места. Спустя две недели после перекрытия левой полосы, закрываю правую – ту, что ведет от ЖБИ в сторону центра.

Напомним, что ремонт второй части Малышевского моста на время приезда Владимира Путина решили отложить, и вот сегодня, без официального предупреждения, с самого утра часть дороги снова закрыли. Изначально работы планировали завершить 28 июня. По словам корреспондента «Комсомолки», никаких указателей ремонтных работ на дорогах нет. Все едут по одной полосе – это вызывает огромные пробки со стороны ЖБИ. Автомобилисты явно недовольны, но не отчаиваются и даже пытаются шутить. Сервис «Яндекс.Карты» оценивают пробки на подъезду к ЖБИ в 5 баллов.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Для тех, кто ездит на работу на общественном транспорте, тоже есть изменения.

Автобус № 4 будет ходить до Высоцкого, № 27 — по маршруту МалышеваСыромолотова — Сиреневый бульвар — Новгородцевой. Для 27 автобуса ввели временные остановки «Каменные палатки», «Сыромолотова», а в направлении от центра отменили «Высоцкого», «Развилки», «Новгородцевой», «Школа».

Помимо этого, автобус № 033 поедет по Мира, Первомайской, Комсомольской, Блюхера, Шефской и дальше по маршруту. Временно отменяются остановки в сторону УрФУ: «Профессорская», «Комсомольская», «д/о Шарташ». Но появятся другие: «Софьи Ковалевской», «Академическая», «Студенческая», «Сахалинская» и «Комсомольская».

Водителей просят внимательно следить за дорожными указателями и следовать им.

ИСТОЧНИК KP.RU

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