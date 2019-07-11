2019-07-11T08:25:54+03:00
Происшествия

На Урале из-за урагана без света осталось 274 дома

Порывы ветра достигали 17 м/сек
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В Кушве из-за непогоды без света осталось 274 частных дома, и еще 28 – без газа. По словам пресс-службы МЧС, порывы ветра в этот момент достигали 17 м/сек и повалили 6 деревьев. Четыре из них – на трассе ЕкатеринбургСеров, еще два – в частном секторе.

Без света и газа остались 442 человекаФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Без света и газа остались 442 человекаФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Без света и газа в ночь с 10 на 11 июля осталось 442 человека, в том числе 43 ребенка. Кроме того, у 4 частных домов ветер сорвал слабозакрепленную кровлю , а еще у 8 частично повредил. Жители отказались покидать свои дома, но, к счастью, все остались целы. Как говорят в МЧС, работы по восстановлению газоснабжения начнутся уже сегодня.

- Энергетики принимают все меры к скорейшему восстановлению электроснабжения ,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. - Спасатели и представители администрации города обследуют на месте происшествия повреждения строений и оказывают помощь жителям. Задействовано 23 человека, 7 единиц техники, в том числе 10 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Напоминаем, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют на Урале дожди и грозы, и просят всех быть аккуратнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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