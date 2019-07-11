2019-07-11T07:25:04+03:00
Общество

Гроза и солнце: что ждет Средний Урал в конце недели

Синоптики советуют взять с собой зонтики
Мария Трапезникова
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На юге Среднего Урала, в том числе - в Екатеринбурге, температура воздуха достигнет +31На юге Среднего Урала, в том числе - в Екатеринбурге, температура воздуха достигнет +31Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце этой недели свердловчан ожидают перепады погоды с дождливой на солнечную. В субботу, 13 июля, на юге Среднего Урала, в том числе - в Екатеринбурге, температура воздуха достигнет +31.

- Сегодня, 11 июля, синоптики обещают +21...26, на севере региона воздух прогреется до +18, и могут пройти дожди и ливни. На юго-западе ветер достигнет 3-8 м/сек, а при грозе – до 15 м/сек, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

В ночь с 11 на 12 июля ожидается +10…15. Однако уже днем 12 июля, в пятницу, температура поднимется до +22…27. Синоптики советуют, на всякий случай, выходя из дома, взять с собой зонтики. Ветер может достигнуть 3-8 м/сек.

Ночь с 12 на 13 июля будет теплой – ожидается, что температура может подняться до +18. Однако днем свердловчан снова ожидают грозы и дожди. При грозах порывы ветра могут достигнуть 15 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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