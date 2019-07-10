Блогера Руслана Соколовского оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет на Красной площади

СЕГОДНЯ 18:43 2019-07-10T18:43:32+03:00

Он выступил против закона о неуважении власти в ночь на 25 июня

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Тверской районный суд Москвы назначил штраф блогеру Руслану Соколовскому в размере 15 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении организации митинга за одиночный пикет на Красной площади.

Напомним, вечером 24 июня Соколовский вышел на площадь с плакатом, который содержал оскорбление президента Российской Федерации. Он объяснил акцию тем, что выступает против закона о неуважении власти. Его задержали.

Ранее Соколовский протестовал против закона об «Оскорблении чувств верующих»: блогер выложил видеоролик, в котором он играл в «Pokemon Go» в Храме-на-Крови. После этого Соколовский провел год в следственном изоляторе, а также получил наказание в виде 3,5 лет условного лишения свободы, которые после оспорил.

ИСТОЧНИК KP.RU