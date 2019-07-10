2019-07-10T18:22:51+03:00
Общество

«Будем платить за часы эксплуатации»: администрация Екатеринбурга планирует арендовать трамваи

Городу требуется 400 новых вагонов
Маргарита МАХОНИНА
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Ранее городские чиновники сообщали, что у 80% вагонов истек срок эксплуатации.Ранее городские чиновники сообщали, что у 80% вагонов истек срок эксплуатации.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что мэрия рассматривает несколько вариантов обновления трамвайного парка. В их числе – совместная эксплуатация вагонов с поставщиком. Соответствующий проект транспортной концессии разработают до конца года.

– Мы будем не свой трамвай эксплуатировать, а платить за часы эксплуатации. Нужно садиться и считать, - приводит слова Высокинского департамент информационной политики региона. – Сегодня обновления требуют порядка 400 трамваев.

Также на промышленной выставке ИННОПРОМ глава города договорился с «Уралтрансмашем» о запуске полностью низкопольных трамваев на линии Екатеринбурга.

Ранее городские чиновники сообщали, что у 80% вагонов истек срок эксплуатации. Тогда сотрудники администрации предлагали заключить с частными компаниями договор о концессии до 2043 года. В рамках соглашения концессионное общество примет на себя обязательства по содержанию и модернизации транспорта, однако перемены приведут к подорожанию проезда – чтобы компенсировать риски. Планировалось, что за это время частные предприниматели вложат в развитие транспорта 12,3 миллиарда рублей.

Также на днях Высокинский рассказал, что договором концессии интересуются три крупных холдинга – ГК «Синара», «Уралтрансмаш» и «Трансмашхолдинг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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