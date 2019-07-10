«Удалили селезенку и желчный пузырь»: уральские хирурги впервые одновременно провели операцию на двух органах у ребенка
Спустя пять дней пациента выписали из больницы
Фото: департамент информполитики Свердловской области
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На Урале хирурги Областной детской клинической больницы впервые выполнили одномоментное вмешательство на два органа: удалили селезенку и желчный пузырь у 11-летнего ребенка.
– Операцию провели малотравматичным методом. На пятые сутки пациента выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, - добавили в департаменте информационной политики региона.
Заведующий хирургическим отделением №1 Олег Кошурников подчеркнул, что сегодня высокотехнологичные операции – это комплексное понятие, которое включает себя минимальную продолжительность госпитализации и определенные условия содержания после.
ИСТОЧНИК KP.RU