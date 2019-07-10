2019-07-10T17:15:56+03:00
Экономика

СвЖД напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения на железнодорожных переездах

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Железная дорога - объект повышенной опасностиЖелезная дорога - объект повышенной опасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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За 6 месяцев 2019 года на железнодорожных переездах Свердловской магистрали произошло 4 дорожно-транспортных происшествия (за аналогичный период 2018 года – 4 ДТП), в результате один человек погиб (в 2018 году пострадавших нет). Вместе с тем, вызывает тревогу низкий уровень водительской дисциплины и большое количество нарушений, которые допускают водители автотранспорта при пересечении железнодорожных путей.

С начала года дежурные по переездам СвЖД зафиксировали свыше 1000 нарушений, каждое из которых могло привести к трагедии. Водители автотранспортных средств, выезжающие на пути при запрещающих показаниях автоматической сигнализации, рано или поздно неизбежно становятся виновниками транспортных происшествий. Так, 27 июня в Сургутском регионе СвЖД на переезде перегона Хасырей – Панкит водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора и продолжил движение. Машинист применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб.

В целом на переездах ОАО «РЖД» за январь – июнь 2019 года по вине водителей допущено 125 столкновений с железнодорожным подвижным составом. Это на 8% меньше, чем в прошлом году за те же месяцы. Причинами ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств. В ДТП на переездах пострадали 62 человека, из них 15 погибли.

Наибольшее количество ДТП с начала года зафиксировано на переездах Московской железной дороги (15 случаев), но это на 40% меньше, чем в прошлом году. По 12 ДТП произошло на Северо-Кавказской, Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорогах.

СвЖД призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий компания проводит мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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