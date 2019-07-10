Уралец прописал 3,5 тысячи иностранцев в торговом центре

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-10T17:14:07+03:00

Сегодня он находится под подпиской о невыезде

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56-летний житель Нижнего Тагила обеспечил пропиской 3,5 тысячи иностранцев. Согласно документам, все они проживали в двухэтажном торговом центре.

– Нежилое помещение находилось в собственности подозреваемого. При помощи других лиц, с целью получить прибыль, он организовал незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ с помощью фиктивной постановки на учет, - рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – Следователи отдела полиции №19 Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. Подозреваемого задержали бойцы Росгвардии.

Пока дело продолжают расследовать. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU