2019-07-10T16:58:43+03:00
Происшествия

Житель Урала не смог получить полис, потому что числится мертвым

При этом с его заработной платы продолжали взимать налоги
Маргарита МАХОНИНА
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В настоящий момент мужчине выдали полис.В настоящий момент мужчине выдали полис.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Нижнего Тагила не смог получить медицинский полис. Он обратился в страховую компанию, но там ему отказали: оказалось, что, по данным местного ЗАГСа, он уже три года числится мертвым.

– При этом в записи не было информации об его месте рождения, а также паспортных данных. Только указано, что документ умершего не предъявили, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – При этом на протяжении этого времени мужчина был непрерывно трудоустроен. Его работодатель производил страховые и пенсионные отчисления.

Оказалось, что в августе того года скончался другой уралец со схожими именем, фамилией и отчеством. Горбольница Нижнего Тагила оформила историю болезни, не проверив всю информацию.

В настоящий момент мужчине выдали полис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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