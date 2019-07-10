«На фото попадали любовницы»: мэр Екатеринбурга рассказал, почему при нарушениях фиксируют задние номера автомобилей

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-10T16:24:45+03:00

Он рассказал об этом на ИННОПРОМ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что у водителей, которые нарушают ППД, чаще фиксируют задние номера. Такое решение приняли из-за того, что при попытках запечатлеть передний номер автомобиля в кадр попадают пассажиры.

– Потом письма с этим фото приходят по почте. Случались скандалы, когда жены видели незнакомых женщин рядом с мужем, – добавил Высокинский.

Он рассказал об этом на дискуссии о персональных данных, которая проходила в рамках обсуждения программы «Умных городов» на ИННОПРОМ.

Напомним, промышленная выставка, а также глобальный саммит GMIS, проходят в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этот раз их посетил президент Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU