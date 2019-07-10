«На фото попадали любовницы»: мэр Екатеринбурга рассказал, почему при нарушениях фиксируют задние номера автомобилей
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что у водителей, которые нарушают ППД, чаще фиксируют задние номера. Такое решение приняли из-за того, что при попытках запечатлеть передний номер автомобиля в кадр попадают пассажиры.
– Потом письма с этим фото приходят по почте. Случались скандалы, когда жены видели незнакомых женщин рядом с мужем, – добавил Высокинский.
Он рассказал об этом на дискуссии о персональных данных, которая проходила в рамках обсуждения программы «Умных городов» на ИННОПРОМ.
Напомним, промышленная выставка, а также глобальный саммит GMIS, проходят в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этот раз их посетил президент Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU