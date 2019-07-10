Эвакуировали 15 человек: на Декабристов загорелся китайский ресторан
На улице Декабристов, 20 загорелся китайский ресторан «Чайный дом по-восточному». Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу.
Пожар виден за несколько кварталов. Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
- На улице Декабристов произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной камере кафе, расположенной на фасаде административного здания. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Из помещения кафе из-за задымления были эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Напомним, что на прошлой неделе от пожара пострадали шесть квартир в историческом доме на улице Вайнера.
ИСТОЧНИК KP.RU