Эвакуировали 15 человек: на Декабристов загорелся китайский ресторан

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-10T16:08:05+03:00

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На улице Декабристов, 20 загорелся китайский ресторан «Чайный дом по-восточному». Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу.

Пожар виден за несколько кварталов. Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

- На улице Декабристов произошло возгорание жировых отложений в вентиляционной камере кафе, расположенной на фасаде административного здания. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Из помещения кафе из-за задымления были эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Напомним, что на прошлой неделе от пожара пострадали шесть квартир в историческом доме на улице Вайнера.

ИСТОЧНИК KP.RU