В Екатеринбурге на здании появился огромный полиэтиленовый пакет

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-10T15:03:27+03:00

Его, и другие новые арт-объекты, создали в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффии»

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В самом центре Екатеринбурга, на остановке «Площадь 1905 года» со стороны «Мытного двора», появился огромный полиэтиленовый пакет. Его создал московский художник Данила Шмелев в рамках прошедшего в выходные фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

На этой неделе фестиваль отправляется в большое турне по России Фото: пресс-служба "Стенограффии"

– Художник добавляет последние штрихи к работе, чтобы завтра она была уже окончательно готова. Все последние работы Данилы связаны с темой «пластикового мира», которая напрямую отражает проблему экологии в мире, - добавили в пресс-службе фестиваля.

Напомним, «Стенограффия» завершилась в эти выходные, однако многие художники заканчивают свои работы на неделе. Всего на фестивале было 5 стран-участников. На этой неделе фестиваль отправляется в большое турне по России. О том, какие арт-объекты уже закончены и готовы к просмотру, можно почитать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU