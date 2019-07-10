2019-07-10T14:45:42+03:00
Происшествия

«Хотел напугать»: жителя Ревды приговорили к 9 годам лишения свободы за нападение с ножом на соседей

Пострадавшие выжили, несмотря на серьезные ранения
Мария Трапезникова
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По данным уголовного дела, один из потерпевших получил три удара в область головы и один – в шею, второму же нанесли ранения в голову, шею, левую кисть и левую голеньПо данным уголовного дела, один из потерпевших получил три удара в область головы и один – в шею, второму же нанесли ранения в голову, шею, левую кисть и левую голеньФото: Алексей БУЛАТОВ
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44-летний житель Ревды Сергей Шерстобитов повздорил со своими соседями и решил отомстить: в марте 2019 года он вооружился двумя ножами и отправился в дом, где они на тот момент выпивали. По данным уголовного дела, один из потерпевших получил три удара в область головы и один – в шею, второму же нанесли ранения в голову, шею, левую кисть и левую голень.

– Второй потерпевший оказал активное сопротивление. Шерстобитов посчитал, что ранений будет достаточно, чтобы умереть, и скрылся с места, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В суде вину обвиняемый признал частично. Он указал, что хотел напугать потерпевших.

Ревдинский городской суд приговорил Шерстобитова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничению свободы на год. Отметим, что попытку убийства обвиняемый совершил, когда находился на испытательном сроке по приговору к другому преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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