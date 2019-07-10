2019-07-10T14:08:50+03:00
Происшествия

В центре Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД остановили пьяного прокурора

Сегодня в прокуратуре организована служебная проверка
Олег Галимов
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Прокуратуру Пригородного район Вейс начал возглавлять с начала этого года, до этого работал в ТавдеПрокуратуру Пригородного район Вейс начал возглавлять с начала этого года, до этого работал в ТавдеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В центре Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД остановили прокурора Пригородного района Игоря Вейса, когда он находился за рулем красного Opel Astra. Инспекторы заподозрили его в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

– Вейс задержан в семь часов вечера 9 июля, - рассказал источник «КП-Екатеринбург» в ведомстве. – Коллеги отзываются о нем, как об очень тяжелом человеке.

Прокуратуру Пригородного район Вейс начал возглавлять с начала этого года, до этого работал в Тавде.

– По этой информации организована служебная проверка, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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