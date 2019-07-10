Акцент на онкологии: больше 110 тысяч екатеринбуржцев отправились к врачам на осмотр

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-10T13:37:21+03:00

После 40 лет к диспансеризацию нужно проходить ежегодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За первое полугодие в Екатеринбурге прошли диспансеризацию больше 110 тысяч человек, из которых 23 тысячи направлены на более углубленное исследование.

По словам начальника профильного управления мэрии Дениса Демидова, акцент во время обследования горожан делается на раннем выявлении онкологии.

По новым правилам больницы должны выделять для диспансеризации субботу и вечерние часы, чтобы не отвлекать людей от работы. Для них в поликлиниках города организован «зеленый коридор».

С этого года для горожан в возрасте от 18 до 39 лет проводят один раз в три года, более старшим жителям ее можно проходить ежегодно, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU