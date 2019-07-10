2019-07-10T13:37:21+03:00
На здоровье

Акцент на онкологии: больше 110 тысяч екатеринбуржцев отправились к врачам на осмотр

В городе проводится масштабная диспансеризация
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
После 40 лет к диспансеризацию нужно проходить ежегодноПосле 40 лет к диспансеризацию нужно проходить ежегодноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За первое полугодие в Екатеринбурге прошли диспансеризацию больше 110 тысяч человек, из которых 23 тысячи направлены на более углубленное исследование.

По словам начальника профильного управления мэрии Дениса Демидова, акцент во время обследования горожан делается на раннем выявлении онкологии.

По новым правилам больницы должны выделять для диспансеризации субботу и вечерние часы, чтобы не отвлекать людей от работы. Для них в поликлиниках города организован «зеленый коридор».

С этого года для горожан в возрасте от 18 до 39 лет проводят один раз в три года, более старшим жителям ее можно проходить ежегодно, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Хотел напугать»: жителя Ревды приговорили к 9 годам лишения свободы за нападение с ножом на соседей
В центре Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД остановили пьяного прокурора
«Расчленили тело и закопали в разных местах»: на Урале бывшие супруги жестоко убили собутыльника
Девушки не было: Кремль отреагировал на спонтанное общение Путина с жителями Екатеринбурга
Уральский поэт выпустил сборник о протестах в сквере у Драмтеатра
В Екатеринбурге почти на 4% снизилась доля дешевого жилья
Трассу Екатеринбург-Тюмень отремонтируют за 1 миллиард рублей
За полгода в Екатеринбурге отремонтировали более тысячи дорожных объектов
В Екатеринбурге мужчине отказались выдавать кредит и он напал на менеджера с заточкой
«Это событие для города, региона и всей страны»: Владимир Путин поздравил Екатеринбург с получением права провести Универсиаду